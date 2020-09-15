Авиакомпания «Аэрофлот» поменяла правила перевозки животных на своих рейсах
Авиакомпания «Аэрофлот» после нескольких громких скандалов поменяет правила перевозки животных. Так, по новым правилам один пассажир может провезти только одно животное
Авиакомпания «Аэрофлот» после нескольких громких скандалов поменяет правила перевозки животных. Так, по новым правилам один пассажир может провезти только одно животное. Исключением станет только перевозка маленьких котят и щенков в возрасте до полугода (их может быть двое или трое в одной переноске).
Кроме того, перед полетом владелец животного в обязательном порядке должен прикрепить к переноске бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации, сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее «Аэрофлот» несколько раз попадал в скандалы, связанные с перевозкой животных. Так, в 2019 году авиакомпания исключила из программы лояльности пассажира, который обманом пронес в салон кота, весившего больше нормативной массы. В январе 2020 года на рейсе «Аэрофлота» Нью-Йорк – Москва погибли две кошки, а третья получила обморожение.
В июле во время действия карантинных ограничений «Аэрофлот» отказался вывезти животных российских граждан из Шанхая в Москву.