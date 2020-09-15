В Москве сотрудница управы одного района избила сотрудника управы другого района
Участники ссоры приходятся друг другу мужем и женой, которые сейчас находятся в процессе развода. Мужчина является заместителем главы управы Лосиноостровского района, а его жена работает в управе района Северное Медведково
В Москве чиновница управы одного района избила чиновника из другой районной управы. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что участники ссоры приходятся друг другу мужем и женой, которые сейчас находятся в процессе развода. Мужчина является заместителем главы управы Лосиноостровского района, а его жена работает в управе района Северное Медведково.
Замглавы управы Лосиноостровского района обратился с травмами в больницу, но писать заявление на жену отказался.