Молодые чеченцы помыли обувь в святом источнике у храма. Полиция проводит проверку
В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой уроженцы Чеченской республики моют обувь в святом источнике. Один из них смеется и говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим»
В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой уроженцы Чеченской республики моют обувь в святом источнике. Один из них смеется и говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».
Запись была сделана возле православного храма в Калининграде. Сейчас по факту этого ролика правоохранительные органы проводят проверку.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев пообещал, что герои скандального ролика извинятся за свой поступок. «Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно», - цитирует Тапаева канал.
Глава союза также выразил уверенность в том, что чеченцы принесут свои извинения. «Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», - отметил Рустам Тапаев.