15 сентября 2020, 00:34
Глава правительства продлил стимулирующие выплаты медикам на сентябрь
Министр здравоохранения Михаил Мишустин заявил, что кабмин решил продлить еще на один месяц стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам за работу с ковидными пациентами с перерасчетом на отпускные
Глава правительства России Михаил Мишустин продлил срок выплаты стимулирующих надбавок врачам и медицинскому персоналу за работу с больными коронавирусом на сентябрь.
Министр здравоохранения Михаил Мишустин заявил, что кабмин решил продлить еще на один месяц стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам за работу с ковидными пациентами с перерасчетом на отпускные.
Социальным работникам выплаты продлили до 15 октября.
Напомним, стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены в апреле и были рассчитаны на три месяца. Затем выплаты продлили до конца лета. Размер выплат составляет от 25 до 80 тысяч рублей.