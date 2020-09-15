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Общество
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15 сентября 2020, 00:01

Разрешение на транспортировку Алексея Навального на лечение в Германию было получено из Кремля

Все больше получает подтверждение версия, что врачи омской «скорой помощи», которые забирали Алексея Навального с самолета, наблюдали картину отравления политика, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ

Разрешение на транспортировку Алексея Навального на лечение в Германию было получено из Кремля

Все больше получает подтверждение версия, что врачи омской «скорой помощи», которые забирали Алексея Навального с самолета в тяжелом состоянии, наблюдали клиническую картину отравления политика, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ, и именно поэтому врачи «скорой» ввели политику антидот. Но какой именно препарат был введен политику и каким образом он нашелся в арсенале медиков, предстоит еще разбираться.

«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить», - сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Напомним, что позже руководство омской больницы скорой помощи №1 стало заявлять, что версия об отравлении Алексея Навального не нашла подтверждения. При этом тяжелое состояние оппозиционера главврач учреждения объяснил «нарушением обмена веществ».

Reuters также сообщает, что решение выпустить политика на лечение в Германию было принято непосредственно в Кремле в связи с широким общественным резонансом и доведено до сведения лечивших его в Омске врачей по телефону. «Мы сидели в кабинете [в больнице], когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», - рассказал источник агентства. До этого руководство омской больницы категорически отказывало родственникам Навального в его транспортировке на лечение в Германию частным медицинским бортом.

Алексей Навальный лечится в берлинской клинике «Шарите», врачи которой заявили об отравлении российского оппозиционера. Позже военные вирусологи определили отравление веществом из группы «Новичок», которым несколько лет назад был отравлен осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

По данным на 14 сентября, Алексей Навальный полностью отключен от аппарата ИВЛ и смог самостоятельно подняться с кровати. Ранее берлинские медики заявили, что восстановление политика может занять долгое время.

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