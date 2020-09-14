Владимир Путин пообещал предоставить Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал предоставить соседней республике 1,5 млрд долларов в качестве кредита
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал предоставить соседней республике 1,5 млрд долларов в качестве кредита.
Путин заявил, что граждане Белоруссии должны самостоятельно найти выход из сложной внутриполитической ситуации в стране, где уже больше месяца продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко.
«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», - заявил Владимир Путин.
Касаясь экономического аспекта, Владимир Путин напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику, а также призвал в дальнейшему развитию экономических отношений между странами.