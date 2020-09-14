14 сентября 2020, 18:17
Власти увеличат размер материнского капитала в 2021 году на 3,7%
Российские власти увеличат размер материнского капитала с января 2021 года на 3,7%. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов
Российские власти увеличат размер материнского капитала с января 2021 года на 3,7%. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов.
В Министерстве труда пояснили, что за первого ребенка сумма выплаты возрастет до 483 882 рублей, за второго - до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.
Всего на выплату материнского капитала в будущем году запланированы средства в размере 443,3 млрд рублей.