Суд продлил арест Шестуну и тут же выдворил с заседания. Само слушание прошло в помещении для конвоя
По ходатайству прокурора Суховой, Подольский суд сегодня продлил арест экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна до 23 декабря 2020 года
По ходатайству прокурора Суховой, Подольский суд сегодня продлил арест экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна до 23 декабря 2020 года. Ходатайства защитников о целесообразности перевода подзащитного из «Матросской тишины» под домашний арест судья Татьяна Юферова не услышала. Не повлиялло на ее решение и состояние здоровья экс-главы Серпуховского района. Он уже 45 суток держит голодовку, требуя изменения режима проведения заседаний (сейчас они идут практически ежедневно и адвокаты не успевают готовиться), также он требует проведения медицинской операции по стентированию и встречи с несовершеннолетними детьми (их к нему пускали последний раз в ноябре прошлого года).
Сразу после оглашения решения о продлении меры пресечения, прокурор потребовала выдворить Шестуна с заседания и суд удовлетворил это требование по причине отказа обвиняемого подчиняться требованиям председательствующей о снятии голодовки.
Само же сегодняшнее заседание проходило не в зале, как обычно, а в полуподвальном закутке — конвойном помещении. Дело в том, что Шестун самостоятельно не смог подняться в зал заседаний суда. После этого судья и приняла неожиданное решение провести процесс в «конвойке». Туда, по регламенту, вход для слушателей и прессы закрыт...
Казалось, что после допросов в реанимации и следственных действий с Шестуном, лежащим в полусознательном состоянии на полу придумать еще какое-то унижение сложно. Но оказалось, что креатива у государев людей в избытке.
Судья Юферова, удалив Шестуна с процесса, руководствовалась статей 258 УПК РФ и ст. 17 Конституции, но комментируя Основной закон, подольская судья заявила, о том, что право у Шестуна есть, но оно ему не гарантировано...