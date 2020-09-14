Президент Франции позвонил Владимиру Путину и потребовал объяснений из-за отравления Алексея Навального
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину и потребовал от него объяснений по ситуации с Алексеем Навальным
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину и потребовал от него объяснений по ситуации с Алексеем Навальным. Политик сообщил, что французские специалисты подтвердили выводы немецких экспертов о том, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», сообщает Le Monde.
Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина «незамедлительно пролить свет» на покушение на Алексея Навального.
В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции, а в ходе беседы президенты обсудил «дело Навального». В пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин «подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте».
Путин также заявил Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств случившегося нужно, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального, а также официальное заключение по результатам взятых у него анализов.