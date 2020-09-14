«Объединенные демократы» сообщили о победе 60 своих кандидатов на муниципальных выборах
Координатор проекта Анастасия Буракова сообщила, что в Новгородской области побеждают 22 кандидата от «Объединенных демократов», в Ивановской области - 13 кандидатов, во Владимирской области - 11 кандидатов
Более 60 участников проекта «Объединенные демократы» проходят в муниципальные органы власти в четырех регионах по итогам единого дня голосования.
Координатор проекта Анастасия Буракова сообщила, что в Новгородской области побеждают 22 кандидата от «Объединенных демократов», в Ивановской области - 13 кандидатов, во Владимирской области - 11 кандидатов. В Татарстане в шесть муниципальных советов прошли 14 оппозиционеров.
Анастасия Буракова отметила, что десятки независимых кандидатов смогли избраться даже в условиях «жесточайшего противодействия со стороны партии власти и бюрократии».
Окончательное подведение итогов затруднено тем, что в ГАС «Выборы» по-прежнему отсутствуют данные по результатам голосования примерно в половине муниципалитетов.
Михаил Ходорковский, поддержавший проект «Объединенные демократы», заявил, что кандидатам от оппозиции пришлось «буквально выгрызать победу» своих кандидатов вопреки фальсификациям.