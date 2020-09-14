14 сентября 2020, 15:16
В Сочи на пляже «Кукуруза» скончалась одна из отдыхающих
Туристы заметили женщину без признаков жизни в воде, вытащили ее на берег и пытались провести реанимационные мероприятия. Однако прибывшие на пляж врачи «скорой помощи» констатировали смерть отдыхающей
Фото: dobratur.ru
В Сочи на пляже «Кукуруза» в районе Мамайка скончалась одна из отдыхающих. Очевидцы пытались оказать женщине помощь, но безуспешно.
Портал «Живая Кубань» сообщает, что женщине стало плохо около берега моря. По другим данным, туристы заметили женщину без признаков жизни в воде, вытащили ее на берег и пытались провести реанимационные мероприятия. Однако прибывшие на пляж врачи «скорой помощи» констатировали смерть отдыхающей.
По предварительным данным, женщина скончалась из-за проблем с сердцем.