14 сентября 2020, 14:59
Партии Захара Прилепина и владельца Faberlic смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
По результатам единого дня голосования 16 политических партий получили право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Ранее такое право было только у 13 российских партий
Фото: liport.ru
По результатам единого дня голосования 16 политических партий получили право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Ранее такое право было только у 13 российских партий.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что после проведенного 11-13 сентября голосования участвовать в парламентских выборах 2021 года без сбора подписей смогут партия «Новые люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева, партия «За правду» Захара Прилепина и «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова.
Согласно российскому законодательству, участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут партии, которые имеют свою фракцию в Госдуме, набрали на прошлых выборах 3% голосов или имеют хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании.