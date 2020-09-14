В Новосибирске оппозиционеры сообщили о вбросе бюллетеней в пользу действующего депутата гордумы
В Новосибирске представители коалиции «Новосибирск 2020» сообщили о вбросе 300 голосов в пользу действующего депутата городского совета Евгения Яковенко. Эти бюллетени помогли Евгению Яковенко обойти оппозиционера Вячеслава Якименко на 11 голосов
В Новосибирске представители коалиции «Новосибирск-2020» сообщили о вбросе 300 голосов в пользу действующего депутата городского совета Евгения Яковенко. Эти бюллетени помогли Евгению Яковенко обойти оппозиционера Вячеслава Якименко на 11 голосов. Представители коалиции подали заявление в полицию.
Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске и член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко сообщил «НГС Новости», что в ночь на 14 сентября, когда выборы уже прошли и закрылись избирательные участки, за Яковенко проголосовали 300 курсантов. «То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки», - сообщил Бойко.
Глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо заявила, что такого нарушения зафиксировано не было. Женщина также утверждает, что курсанты-контрактники, в отличие от срочников, имеют право голосовать на муниципальных выборах.
Сейчас возле избирательного участка собрались сторонники Вячеслава Якименко, которые требуют зафиксировать факт фальсификации.