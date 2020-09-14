В десяти муниципалитетах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
По данным ГУ МЧС по региону сообщили о подтоплении 1,7 тыс. дачных, придомовых и земельных участков. Паводок на Амуре и других реках затронул 12 населенных пунктов, вода зашла на 19 участков внутрипоселковых дорог и дорог местного значения
Власти Хабаровского края ввели в десяти муниципалитетах режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил, что уровень воды продолжает подниматься, есть угрозы серьезного подтопления. «Прошу все службы быть в полной боевой готовности, не допустить жертв и максимально оценить ущерб и возместить последствия всем пострадавшим. Наша задача минимизировать ущерб», - заявил глава региона.
По данным ГУ МЧС по региону сообщили о подтоплении 1,7 тыс. дачных, придомовых и земельных участков. Паводок на Амуре и других реках затронул 12 населенных пунктов, вода зашла на 19 участков внутрипоселковых дорог и дорог местного значения.
Согласно прогнозу специалистов, уровень воды в реке Амур вблизи Хабаровска достигнет опасной отметки 600 см 17–19 сентября, а у Комсомольска-на-Амуре — 23–25 сентября, сообщает ТАСС.