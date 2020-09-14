В турецкой Анталье в гостинице изнасиловали 15-летнюю российскую туристку
Родители пострадавшей обратились к администрации гостиницы с просьбой вызвать полицию, однако получили отказ. Сотрудники отеля предприняли действия с целью сокрытия информации о происшествии, чтобы «не навредить репутации гостиницы»
В турецкой Анталье в одном из пятизвездочных отелей изнасиловали 15-летнюю туристку из России. Девочка приехала на отдых вместе с родителями.
Издание Hürriyet сообщает, что 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта, который работает в этом отеле.
Родители пострадавшей обратились к администрации гостиницы с просьбой вызвать полицию, однако получили отказ. Сотрудники отеля предприняли действия с целью сокрытия информации о происшествии, чтобы «не навредить репутации гостиницы».
В итоге родители девочки сами пришли в прокуратуру Антальи и написали заявление на официанта, а также жалобу на администрацию отеля. В свою очередь консул России в Анталье Иван Степанов направил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.
Турецкое издание также сообщает, что руководство гостиницы обвиняет в случившемся саму пострадавшую и распространяет соответствующую информацию в прессе.