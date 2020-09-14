Евросоюз отказался признать итоги губернаторских выборов в Севастополе
Власти Евросоюза отказались признать выборы в республике Крым и считать избранных на них политиков официальными представителями местной власти. Об этом говорится в официальном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано
Власти Евросоюза отказались признать выборы в республике Крым и считать избранных на них политиков официальными представителями местной власти. Об этом говорится в официальном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
В этом заявлении говорится, что Евросоюз не признал нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией, поэтому и не признает проведение выборов на Крымском полуострове. «Тех, кто был избран организованным Россией голосованием, ЕС не будет считать представителями этих территорий — они часть Украины», - заявил г-н Стано.
Напомним, с 11 по 13 сентября в республике проходили выборы губернатора Севастополя. По данным Центризбиркома, победу на выборах одержал врио главы города Михаил Развозжаев с результатом 85% голосов.