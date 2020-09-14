14 сентября 2020, 12:46
Власти Израиля вернут жесткие карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Израиля одобрили введение жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее решение было принято после семичасового заседания правительства
Фото: politring.com
Власти Израиля одобрили введение жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее решение было принято после семичасового заседания правительства.
Издание The Jerusalem Post сообщает, что повторный карантин в Израиле начнет действовать с 18 сентября и продлится до 9 октября. В стране будут закрыты учебные заведения, рестораны, торговые и бизнес-центры. Кроме того, людям запретят отходить от своих домов на расстояние более 500 метров.
Аналогичные карантинные меры действовали в Израиле в период с середины марта по начало мая.
На сегодняшний день в Израиле официально зарегистрированы более 156 тысяч случаев заражения COVID-19.