В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 5 509 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заразились 1 068 320 человек, из которых на сегодняшний день полностью вылечились 878 700 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заразились 1 068 320 человек, из которых на сегодняшний день полностью вылечились 878 700 человек.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в больницах от коронавируса за сутки скончались 57 человек. Общее число умерших выросло до 18 635 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 696 новых случаев заражения, в Московской области – 163, в Санкт-Петербурге – 199, в Нижегородской области – 147, в Свердловской области – 129, в Ростовской области – 160, в Красноярском крае – 102, в Воронежской области – 111, в Ставропольском крае – 136, в Саратовской области – 110, в Самарской области – 120, в Кемеровской области – 105. В остальных российских регионах суточный прирост заразившихся составил менее 100 человек.