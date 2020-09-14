Швейцарские и французские специалисты подтвердили версию об отравлении Навального «Новичком»
Специалисты швейцарских и французских лабораторий по результатам повторной проверки анализов Алексея Навального подтвердили данные об отравлении оппозиционера боевым ядом
Специалисты швейцарских и французских лабораторий по результатам повторной проверки анализов Алексея Навального подтвердили данные об отравлении оппозиционера ядом из группы «Новичок». Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на правительство Германии.
Напомним, что сначала немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позже военные вирусологи установили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Власти Германии проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом «Новичка» по сравнению с тем, который был использован против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Немецкие власти уверены, что «Новичок» такого типа могли создать только в государственной лаборатории.
Российские власти и руководство омской больницы, куда с самолета был госпитализирован Алексей Навальный, продолжают уверять, что никакого отправления политика не было. Медики утверждают, что в кому политик мог впасть из-за нарушения обмена веществ или перегрева на солнце.