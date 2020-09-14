«Единая Россия» потеряла большинство мест в гордуме Томска из-за «Умного голосования»
По результатам выборов в городскую думу Томска «Единая Россия», по предварительным данным, получила лишь 10 депутатских мандатов из 37. В прежнем созыве у партии власти было 30 мандатов
По результатам выборов в городскую думу Томска «Единая Россия», по предварительным данным, получила лишь 10 депутатских мандатов из 37. В прежнем созыве у партии власти было 30 мандатов.
«Тайга.Инфо» сообщает, что партийный список набирает 24,46% голосов, а одномандатники выигрывают в восьми округах.
КПРФ по партийным спискам получает 17,54%, «Новые люди» - 15,02%, ЛДПР - 14,36%, «Справедливая Россия» - 11,19%, «Яблоко» - 9,17%, а «Партия роста» - 5,33%. По спискам распределяется 10 мандатов.
В одномандатных округах выиграли шесть представителей КПРФ, по два кандидата от «Справедливой России» и «Яблока», по одному - от ЛДПР и «Новых людей».
На данный момент известно, что в городском собрании Томска получили места представители штаба политика Алексея Навального. Это глава местного штаба Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев. Все победившие в округах представители оппозиции были поддержаны «Умным голосованием».
Директор Фонда борьбы с коррупцией и соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что успех «Умного голосования» в Томске обусловлен реакцией горожан на отравление Навального, а также расследованием ФБК о местных депутатах от «Единой России».
«На „Умном голосовании“ сказались те расследования, которые сделал ФБК из Новосибирска и Томска, где отравили Алексея Навального. Я абсолютно уверен, что в Томске такой оглушительно успешный результат „Умного голосования“ в том числе из-за того, что томчане разделили переживания об Алексее Навальном и разделили всю эту трагедию», - заявил Жданов в эфире «Эха Москвы».