ВОЗ спрогнозировала рост смертности от коронавируса в странах Европы
Ранее ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки. Так, за последние 24 часа было выявлено 307 930 новых случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала рост количества смертей от коронавируса в странах Европы.
«Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности», - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, слова которого приводит AFP.
Ранее ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки. Так, за последние сутки было выявлено 307 930 новых случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Более 10 тысяч случаев заражений за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч).
Всего за весь период пандемии было выявлено более 28,6 млн случаев коронавируса. Из них 917,4 тысяч человек скончались.