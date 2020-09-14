СКР возбудил дело по факту двойной оплаты «Роскосмосом» работ по запуску «Прогрессов» и «Союзов»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного мошенничества в связи с двойной оплатой работ по запуску космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». Ущерб по делу оценивается в 200 млн рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного мошенничества в связи с двойной оплатой работ по запуску космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». Ущерб по делу оценивается в 200 млн рублей.
Основанием для расследования стали результаты аудита, проведенного «Роскосмосом» в 2018 году. В ходе проверки было установлено, что с 2010 по 2018 год государственная корпорация заключала с головным научно-исследовательским институтом ЦНИИмаш договоры на обновление и усовершенствование программно-технических средств, а также подготовку персонала космодрома Байконур, центра управления полетами и научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», сообщает «КоммерсантЪ».
При этом ЦНИИмаш привлекал для проведения контрактных работ ракетно-космическую корпорацию «Энергия» (РКК), которая уже нанимала «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП).
ЦНИИмаш передавал свои данные «Энергии», а она передавала затем в «Роскосмос» результаты работ, якобы сделанных ЦТП. Это привело к тому, что «Роскосмос» фактически дважды оплатил работы по подготовке персонала и усовершенствованию программно-технического обеспечения полетов.
Пока в этом уголовном деле нет подозреваемых, но к делу могут привлечь кого-то из заместителей бывшего гендиректора «Энергии» Владимира Солнцева, который руководил корпорацией до 2018 года. Последний был задержан в конце августа по обвинению в мошенничестве на один миллиард рублей при осуществлении поставок электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.