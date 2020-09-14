14 сентября 2020, 08:26
На Кузбассе в результате аварии на шахте «Чертинская-Коксовая» погибли два человека
В Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека
В Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.
Портал Life сообщает, что в момент происшествия на угольной шахте под землей находились 95 человек. 87 шахтеров эвакуировались, еще шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что на данный момент подтверждена гибель одного человека, а второй числится пропавшим без вести. Сейчас на месте аварии работают 31 спасатель и семь единиц техники.