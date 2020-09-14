Минтранс и ГИБДД запретят россиянам управлять самокатами в пьяном виде
Министерство транспорта РФ и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения, которые затронут владельцев самокатов и беговелов
Министерство транспорта РФ и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения, которые затронут владельцев самокатов и беговелов.
В ПДД вводится термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ), под которым подразумеваются электросамокаты, сигвеи, ролики, скейтборды и беговелы. Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и введут для них запрет на управление в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо этого Минтранс и ГИБДД предложили изменить правила тонировки транспортных средств, ввести запрет на парковку на «островках безопасности», изменить зону действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена».
Кроме того, предлагаемые изменения позволят использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, не подпадающие под существующий ГОСТ.