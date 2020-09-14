ЦИК подвел итоги губернаторских выборов. Везде победили представители «Единой России»
Центризбирком подвел итоги губернаторских выборов, которые прошли с 11 по 13 сентября в 18 регионах России. По данным комиссии, победу во всех регионах одержали действующие губернаторы или назначенные Кремлем врио губернаторов
Центризбирком подвел итоги губернаторских выборов, которые прошли с 11 по 13 сентября в 18 регионах России. По данным комиссии, победу во всех регионах одержали действующие губернаторы или назначенные Кремлем врио губернаторов. Проведения вторых туров голосования не требуется.
В республике Коми, по данным ЦИК, победил врио главы региона Владимир Уйба, набравший 79,57% голосов. В Татарстане победил действующий губернатор Рустам Минниханов с результатом 87,58% голосов. На выборах в Камчатском крае победил врио губернатора Владимир Солодов, заручившийся поддержкой 80,51% избирателей.
В Краснодарском крае одержал победу губернатор Вениамин Кондратьев (84,89% голосов), а в Пермском крае - врио губернатора Дмитрий Махонин (75,91%).
В Архангельской области победил бывший глава Ненецкого АО Александр Цыбульский (69,57%), в Брянской области – губернатор Александр Богомаз (72,08%), в Иркутской области -врио губернатора Игорь Кобзев (60,47%), в Калужской области - губернатор Владислав Шапша (74,93%), в Костромской области - губернатор Сергей Ситников (63,4%), в Ленинградской области - Александр Дрозденко (83,34%), в Пензенской области - губернатор Иван Белозерцев (81,21%), в Ростовской области - губернатор Василий Голубев (70,27%), в Смоленской области - губернатор Алексей Островский (63,24%), в Тверской области - Александр Никитин (89,38%), в Севастополе - врио губернатора Михаил Развожаев (87,81%), в Еврейской АО - врио губернатора Ростислав Гольдштейн (82,5%).
Ранее также сообщалось, что в Ненецком АО депутаты избрали главой округа врио губернатора Ивана Бездудного, а в Ханты-Мансийском АО депутаты переизбрали на третий срок Наталью Комарову. Оба губернатора являются представителями «Единой России».