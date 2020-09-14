ЦИК подвел предварительные итоги губернаторских выборов в трех регионах
Явка на выборах главы Камчатки составила 35,5%, а по результатам обработки 93% протоколов действующий врио губернатора Владимир Солодов заручился поддержкой 80,7% избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР Валерий Калашников
Центризбирком подвел предварительные итоги голосования на выборах губернаторов Камчатского края, Иркутской области и Еврейской АО.
Явка на выборах главы Камчатки составила 35,5%, а по результатам обработки 93% протоколов действующий врио губернатора Владимир Солодов заручился поддержкой 80,7% избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР Валерий Калашников (6,6%), третье место — Дмитрий Бобровских («Справедливая Россия», 5,7%). Далее идут Максим Близнюков из «Партии Роста» (2,5%) и Александр Остриков от «Патриотов России» (2,2%).
В Еврейской АО после обработки 82% протоколов лидирует врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»). По данным ЦИК, он набрал более 83% голосов при явке в 70,6%. Кандидат от «СР» Владимир Дудин набрал 6,9%, Александр Крупский из КПСС набрал 4,1%, кандидат от партии «Родина» Борис Тихонов - 2%.
В Иркутской области победу одерживает глава региона Игорь Кобзев с результатом в 60%. Его ближайший конкурент - коммунист Михаил Щапов - набрал 27%. Явка избирателей составила 30,3%.