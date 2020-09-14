Движение «Голос» сообщило о «правовом произволе» избиркомов в регионах
Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о «правовом произволе» на региональных выборах 13 сентября. Именно такими словами активисты охарактеризовали поведение многих участковых и территориальных избирательных комиссий
Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о «правовом произволе» на региональных выборах 13 сентября. Именно такими словами активисты охарактеризовали поведение многих участковых и территориальных избирательных комиссий.
В заявлении «Голоса» говорится, что наблюдателей и некоторых членов избиркомов просто не пускали на участки для голосования, запрещали вести съемку , отказывали в ознакомлении с документами и приеме жалоб. Также были зафиксированы случаи агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. В отдельных случаях дело доходило до рукоприкладства.
По данным «Голоса», в регионах, где было предусмотрено видеонаблюдение, сайт видеотрансляций с избирательных участков убрали из поиска «Яндекс» или Google. Ссылка на трансляцию пропала и с официального сайта Центризбиркома.
Наблюдатели в свою очередь сообщили о вбросах и замене бюллетеней досрочного голосования на избирательных участках. С начала голосования на «Карту нарушений» поступило 1306 сообщений из 59 регионов. Лидером по количеству таких сообщений стал Краснодарский край.