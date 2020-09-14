Владимира Путина «ошеломил» масштаб протестов в Белоруссии после выборов президента
Президент России Владимир Путин был «ошеломлен» масштабами протестов в Белоруссии после выборов главы республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле
Президент России Владимир Путин был «ошеломлен» масштабами протестов в Белоруссии после выборов главы республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.
Одновременно с этим в администрации российского президента считают, что эти протесты не приведут к свержению Александр Лукашенко.
Источники агентства заявили, что Кремль не доверяет действующему белорусскому президенту, однако «не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты». В этой связи Москва будет поддерживать Лукашенко до постепенной передачи власти в республике.
Ранее Владимир Путин официально признал легитимность победы Александра Лукашенко на августовских выборов, хотя граждане Белоруссии и западные страны считают результаты голосования сфальсифицированными.