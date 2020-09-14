14 сентября 2020, 00:36
Глава правительства дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить из бюджета 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа. Прививать россиян будут в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить из бюджета 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа. Прививать россиян будут в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов.
В федеральном бюджете на закупку вакцины уже было зарезервировано 22,5 млрд рублей. Однако премьер-министр выделил дополнительно еще 4,1 млрд рублей, что позволит закупить более 15 миллион доз вакцины от гриппа. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства.
Одновременно с этим власти планируют начать вакцинацию россиян от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до 14 сентября.