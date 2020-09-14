Ученые научились предсказывать вспышки коронавируса с помощью Google
Так, ученые обратили внимание на то, что поисковые запросы типа «утрата вкусовой чувствительности», «потеря аппетита» и «диарея» коррелирует с запросом «коронавирус» в пяти штатах с высокой заболеваемостью COVID-19
Ученые нашли способ спрогнозировать вспышки коронавируса с помощью поисковой системы Google.
Так, ученые обратили внимание на то, что поисковые запросы типа «утрата вкусовой чувствительности», «потеря аппетита» и «диарея» коррелирует с запросом «коронавирус» в пяти штатах с высокой заболеваемостью COVID-19 (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс).
Наиболее сильная корреляция наблюдалась с разницей в три-четыре недели между ростом интереса к этим темам и официально зафиксированным ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Massachusets General Hospital.
Ученые заявили о важности желудочно-кишечных симптомов как потенциальных предвестников заражения коронавирусом и о том, что Google Trends может быть ценным инструментом прогнозирования пандемий.