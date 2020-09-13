В Новороссийске главу местных справороссов задержали за взятку в размере 2,1 млн рублей
Справоросса подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В Следственном комитете сообщили, что Ерохин получил 2,1 млн рублей за отказ выставить наблюдателей на участки для голосования
В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов задержали главу местного отделения «Справедливой России», депутата городской думы Михаила Ерохина.
Справоросса подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В Следственном комитете сообщили, что Ерохин получил 2,1 млн рублей за отказ выставить наблюдателей на участки для голосования.
Деньги передал представитель администрации муниципального образования Новороссийска «за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан».
С 11 по 13 сентября в Новороссийске проходят выборы в городскую думу по 35 одномандатным избирательным округам в пяти внутригородских районах: Восточный, Новороссийский, Приморский, Центральный и Южный.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что задержанного Михаила Ерохина могут исключить из партии.
«Сразу хочу сказать, что взяточникам в партии „Справедливая Россия“ не место. Поручаю председателю регионального отделения СР в Краснодарском крае в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов исключить из партии!» — заявил Миронов, слова которого приводит Znak.com.