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13 сентября 2020, 15:31

В ХМАО депутаты переизбрали губернатором Наталью Комарову, а в НАО избрали Юрия Бездудного

Кандидатуру г-жи Комаровой поддержали 29 депутатов. Три депутата отдали свои голоса коммунисту Алексею Савинцеву, еще один парламентарий проголосовал за кандидата от «Справедливой России» Михаила Сердюка

В ХМАО депутаты переизбрали губернатором Наталью Комарову, а в НАО избрали Юрия Бездудного
Фото: hantimansiysk.bezformata.com

В Ханты-Мансийском АО региональные депутаты переизбрали на третий срок действующего губернатора Наталью Комарову («Единая Россия»).

Кандидатуру г-жи Комаровой поддержали 29 депутатов. Три депутата отдали свои голоса коммунисту Алексею Савинцеву, еще один парламентарий проголосовал за кандидата от «Справедливой России» Михаила Сердюка.

Наталья Комарова будет руководить ХМАО до 2025 года.

В Ненецком АО депутаты избрали главой округа врио губернатора Юрия Бездудного. Он был назначен вместо Александра Цыбульского в апреле 2020 года.

На должность губернатора НАО также претендовали депутат окружного собрания Андрей Смыченков и директор государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

За Бездудного проголосовали 14 депутатов, за Игоря Пинаева — ноль, Андрея Смыченкова — два.

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