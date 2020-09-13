13 сентября 2020, 11:54
В России число заразившихся коронавирусом выросло на 5 449 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в больницах скончались 94 человека. Всего во время пандемии от COVID-19 умерли 18 578 человек
Фото: futurerussia.gov.ru
В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 5 449 человек. Общее число заразившихся за весь период пандемии составило 1 062 811 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в больницах скончались 94 человека. Всего во время пандемии от COVID-19 умерли 18 578 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 166, в Санкт-Петербурге - 206, в Нижегородской области - 159, в Свердловской области - 131, в Ростовской области - 162, в Красноярском крае - 103, в Воронежской области - 110, в Саратовской области - 105, в Ставропольском крае - 137, в Ульяновской области - 128.