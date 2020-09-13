В Краснодаре из-за свадебного салюта загорелся многоквартирный жилой дом
В Краснодаре в минувшей ночью произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 4,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано более 300 человек
В Краснодаре в минувшей ночью произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 4,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано более 300 человек.
По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре на мансардном этаже восьмиэтажки на улице Российской поступил в 02:14 по местному времени. Площадь пожара на момент прибытия подразделений составляла 800 кв.м., сообщает Znak.com.
Возгорание было локализовано на площади 4,4 тыс. кв.м. Спасатели эвакуировали более 300 жильцов дома.
По словам очевидцев, пожар практически полностью уничтожил верхние этажи жилого дома.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать свадебный салют, который попал в жилой дом. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего огонь стал стремительно распространяться по восьмому мансардному этажу, который выполнен из деревянных конструкций.