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Политика
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12 сентября 2020, 18:46

На выборах в Нижнем Новгороде член УИК подменила папки со списками избирателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о признании недействительными бюллетеней на избирательном участке № 2569 из-за того, что член УИК подменила папки со списками избирателей

На выборах в Нижнем Новгороде член УИК подменила папки со списками избирателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о признании недействительными бюллетеней на избирательном участке № 2569 из-за того, что член УИК подменила папки со списками избирателей.

Памфилова сообщила, что наблюдатель от партии «Новые люди» снял на видео, как на участке 2569 член избирательной комиссии «проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией».

«Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчете голосов избирателей», — сообщила глава ЦИК, слова которой приводит «Интерфакс».

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