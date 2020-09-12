12 сентября 2020, 18:46
На выборах в Нижнем Новгороде член УИК подменила папки со списками избирателей
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о признании недействительными бюллетеней на избирательном участке № 2569 из-за того, что член УИК подменила папки со списками избирателей
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о признании недействительными бюллетеней на избирательном участке № 2569 из-за того, что член УИК подменила папки со списками избирателей.
Памфилова сообщила, что наблюдатель от партии «Новые люди» снял на видео, как на участке 2569 член избирательной комиссии «проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией».
«Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчете голосов избирателей», — сообщила глава ЦИК, слова которой приводит «Интерфакс».