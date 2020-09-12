Русская православная церковь призвала россиян привиться от коронавируса
Русская православная церковь (РПЦ) подключилась к продвижению отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», которая сейчас проходит пострегистрационные испытания
Русская православная церковь (РПЦ) подключилась к продвижению отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», которая сейчас проходит пострегистрационные испытания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на государственном телеканале «Россия 24» заявил, что с прививкой от коронавируса «лучше не медлить». Представитель РПЦ заявил, что вакцинация позволит гражданам избавить себя от мучений, которые испытывают зараженные.
Митрополит Иларион рассказал, что советует всем прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск испытать на себе побочные действия минимальны, а сама коронавирусная инфекция для человека намного опаснее.
«Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — заявил Иларион.