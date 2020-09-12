В Финляндии задержали подозреваемого в покушении на чеченского блогера Мусу Ломаева
В Финляндии правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство чеченского блогера Мусы Ломаева, который известен критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова
В Финляндии правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство чеченского блогера Мусы Ломаева, который известен критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
Мусса Ломаев рассказал порталу «Кавказ.Реалии», что на время расследования финские власти предоставили ему охрану и временно ограничили его активность в видеоблоге. По словам блогера, заказчики предлагали за его убийство 500 тысяч долларов.
Ломаев ведет YouTube-канал, на котором часто выступает с критикой в адрес властей Чеченской республики. В 2004 году блогера в Грозном похитили и пытали сотрудники МВД. Его обвинили в совершении терактов против сотрудников правоохранительных органов.
Отметим, что происшествие с Мусой Ломаевым стало уже четвертым инцидентом в Европе, направленным против критиков властей Чечни.
Так, в январе 2020 года во Франции был убит Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Его тело со следами насильственной смерти нашли в гостинице. В феврале в Польше напали на блогера Тумсо Абдурахманова, также известного критикой Кадырова. В июле в Австрии застрелили блогера Мамихана (Анзора) Умарова.