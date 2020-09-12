Алексея Навального отравили «более жестким» вариантом яда «Новичок»
Глава немецкой разведки Бруно Каль в ходе секретного совещания доложил, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить «более жестким» видом вещества из группы «Новичок»
Глава немецкой разведки Бруно Каль в ходе секретного совещания доложил, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить «более жестким» видом вещества из группы «Новичок».
Ранее германские власти сообщали, что политик был отравлен ядом нового типа из группы «Новичок», который отличается замедленным действием. По версии спецслужб, отравители рассчитывали, что Навальный скончается во время полета из Томска в Москву. Однако жизнь оппозиционеру спасло решение пилотов посадить лайнер в Омске и решение местных врачей «скорой помощи», которые сразу определили отравление и ввели ему антидот.
Издание Der Spiegel сообщает, что берлинскую клинику «Шарите», где лечится Алексей Навальный, посетила делегация ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Им были переданы анализы крови и мочи оппозиционера для дальнейшего изучения.