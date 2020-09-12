12 сентября 2020, 01:01
Сына депутата Госдумы от «Единой России» арестовали по делу о групповом избиении
Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал сына депутата Госдумы от республики Дагестан Мурада Гаджиева («Единая Россия»). Абдулгамида Гаджиева подозревают в причастности к групповому избиению из хулиганских побуждений
Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал сына депутата Госдумы от республики Дагестан Мурада Гаджиева («Единая Россия»). Абдулгамида Гаджиева подозревают в причастности к групповому избиению из хулиганских побуждений.
По данным РИА Новости, Абдулгамида Гаджиева арестовали до 24 октября.
В пресс-службе суда сообщили, что сыну депутата Госдумы предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений».