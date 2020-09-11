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11 сентября 2020, 18:18

Минобороны РФ предложило отменить запрет на свободную реализацию боевых отравляющих веществ

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которых на территории страны запрещается. Перечень такой продукции содержится в указе президента РФ от 1992 года

Минобороны РФ предложило отменить запрет на свободную реализацию боевых отравляющих веществ

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которых на территории страны запрещается. Перечень такой продукции содержится в указе президента РФ от 1992 года.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что Российская Федерация в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому с тех пор в стране оно не производится. В оборонном ведомстве заверили, что старые запасы химического оружия были уничтожены. Таким образом, пункт о запрете реализации боевых отравляющих веществ потерял смысл, сообщает Медуза. 

К химическому оружию в частности относится нервно-паралитический газ «Новичок», которым в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Веществом из группы «Новичок», по данным немецких вирусологов, также был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. Запад считает российские власти причастными к этим отравлениям.

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