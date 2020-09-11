Аэропорт «Домодедово» сообщил авиакомпаниям о повышении сборов с 1 октября
Московский аэропорт «Домодедово» из-за экономических последствий пандемии коронавируса с 1 октября повысит размер сборов с авиакомпаний, что приведет к подорожанию авиабилетов
Московский аэропорт «Домодедово» из-за экономических последствий пандемии коронавируса с 1 октября повысит размер сборов с авиакомпаний, что приведет к подорожанию авиабилетов.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что индексация аэропортовых сборов в пересчете на один билет составит порядка 100–130 рублей, а в общих расходах авиакомпаний на один рейс не превысит 1–2%.
В «Домодедово» также сообщили, что обновленные тарифы будут соответствовать «рыночному уровню Московского авиаузла», но в тоже время будут ниже сборов крупных региональных аэропортов.
По данным РБК, в целом аэропортовые сборы вырастут на 9%. Цены повысят на взлет и посадку самолетов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса.
В аэропорту отметили, что повышение цен необходимо для обеспечения беспрерывной работы инфраструктуры, сохранения рабочих мест и безопасности перевозок.