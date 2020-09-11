11 сентября 2020, 16:49
Германия передаст России информацию о состоянии Алексея Навального только с его согласия
Врачи берлинской клиники «Шарите» выразили готовность передать информацию о состоянии Алексея Навального российским властям, но только с его согласия. Соответствующее заявление сделала генпрокуратура Берлина
Врачи берлинской клиники «Шарите» выразили готовность передать информацию о состоянии Алексея Навального российским властям, но только с его согласия. Соответствующее заявление сделала генпрокуратура Берлина.
В ведомстве добавили, что не уполномочены разглашать какую-либо информацию о состоянии российского политика без его разрешения.
В начале сентября российская прокуратура сообщила, что запросила у Германии данные о диагнозе Алексея Навального, его анализы и сведения о лечении. Москва считает, что версия об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок» не соответствует действительности. По этой же причине российские правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления политика.