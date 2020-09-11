Вспышки коронавируса в некоторых российских регионах объяснили второй волной COVID-19
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в свою очередь сообщил о вспышках заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России
Вспышки коронавируса, зафиксированные в нескольких регионах, связали со второй волной коронавируса.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что люди продолжают заражаться COVID-19, а количество заразившихся начало расти. В отдельных регионах зафиксирован значительный суточный прирост числа заразившихся, поэтому там речь идет именно о вспышках заболеваемости.
Одновременно с этим Владимир Болибок заявил, что при соблюдении всех необходимых правил профилактики инфекций, значительного всплеска заболеваемости коронавирусом удастся избежать.
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в свою очередь сообщил о вспышках заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России. При этом специалист считает, что сейчас идет только первая волна коронавируса.