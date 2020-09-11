Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова официально подала в отставку
Напомним, что 21 августа Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России единогласно одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала в отставку. Официально полномочия Егоровой прекратятся с 23 октября текущего года, сообщает РИА Новости.
Напомним, что 21 августа Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России единогласно одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.
Птицын был единственным кандидатом на пост, который сейчас занимает Егорова. Последняя возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет.
По неофициальным данным, уход Ольги Егоровой связан со сложными взаимоотношениями с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.