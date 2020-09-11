Андрей Турчак раскритиковал депутата за инициативу снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал депутата Госдумы Сергея Вострецова за инициативу снизить возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет. Данное предложение высокопоставленный единоросс назвал абсурдным
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал депутата Госдумы Сергея Вострецова за инициативу снизить возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет. Данное предложение высокопоставленный единоросс назвал абсурдным.
«Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности», - заявил Андрей Турчак.
Руководитель партии власти заявил, что «неадекватные идеи» подрывают доверие к парламенту и к власти в целом. Турчак также добавил, что действующий депутатский мандат Вострецова истекает в 2021 году, «и я уверен, что это его последний созыв в Государственной думе».
Сам депутат Вострецов объяснял свое согласие со снижением возраста уголовной ответственности до 12 лет тем, что в подростковой среде возросли жестокость и преступления. Парламентарий отметил, что если дети считают себя взрослыми для совершения преступлений, то они должны четко осознавать, что им придется нести за это и «взрослую» ответственность.