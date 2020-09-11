Минздрав ограничит число получателей купленных за госсчет лекарств из-за нехватки средств
Минздрав России начал ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить лекарства, купленные за счет бюджета. В ведомстве заявили, что на покупку дорогостоящих лекарств не хватает средств
Минздрав России начал ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить лекарства, купленные за счет бюджета. В ведомстве заявили, что на покупку дорогостоящих лекарств не хватает средств.
Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина заявила чиновникам, что ведомство готово включить в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) препарат эмицизумаб для лечения пациентов с гемофилией, но получить его смогут не более 195 человек по всей стране. При этом в России официально зарегистрировано 566 человек с тяжелой формой гемофилии А, сообщает «КоммерсантЪ».
Чиновница отметила, что расширение перечня дорогостоящих препаратов не должно приводить к росту расходов государства на их закупку. Сейчас в программу ВЗН входит 14 лекарств. В 2019 году на закупку этих препаратов Минздрав направил 45,1 млрд рублей.
В свою очередь производитель эмицизумаба - швейцарская компания Roche – выразила готовность снизить стоимость препарата с 6,6 тысяч до 1,6 тысяч рублей за 1 мг, если власти включат его в программу ВЗН.