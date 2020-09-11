Меню
Политика
«Крестовый поход» мэра Собянина
11 сентября 2020, 13:36

ЦИК пригрозил ликвидацией партии двоюродного племянника Владимира Путина

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партию «Народ против коррупции» могут ликвидировать, если в течение 7 лет она не участвовала в выборах. В список таких «неактивных» партий входит партия Романа Путина

ЦИК пригрозил ликвидацией партии двоюродного племянника Владимира Путина
Фото: currenttime.tv

Центризбирком РФ пригрозил партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин, ликвидацией.

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партию могут ликвидировать, если в течение 7 лет она не участвовала в выборах. В список таких «неактивных» партий входит «Народ против коррупции» Романа Путина.

Также ЦИК пригрозил ликвидацией Российской партии садоводов, Родной партии и партии «Национальный курс». Комиссия уже направила соответствующую информацию в Минюст.

По данным «Коммерсанта», судьба указанных партий будет решаться в Верховном суде после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму РФ.

Роман Путин заявил, что его партия «оперативно вышла» на муниципальные выборы, которые проходят с 11 по 13 сентября.

Материалы по теме
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
Племянник Владимира Путина сообщил о планах создать собственную партию
Писатель Захар Прилепин сообщил о создании собственной партии
Сейчас на главной
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова официально подала в отставку
Мосгорсуд
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова официально подала в отставку
Напомним, что 21 августа Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России единогласно одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда
Лекарств нет, но вы держитесь!
редкие болезни
Лекарств нет, но вы держитесь!
Минздрав России начал ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить лекарства, купленные за счет бюджета. В ведомстве заявили, что на покупку дорогостоящих лекарств не хватает средств
Общество
Спасибо, не надо
Почти половина российских граждан отказались когда-либо делать прививку от коронавирусной инфекции. 45,6% участников опроса, проведенного Высшей школой экономики, заявили, что не будут прививаться ни российской вакциной, ни какой-либо другой
В МВД предложили обязать всех иностранцев сдавать отпечатки пальцев
мигранты
В МВД предложили обязать всех иностранцев сдавать отпечатки пальцев
Правоохранительные органы предложили обязать иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу
Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за оскорбительный пост Марии Захаровой
мария захарова
Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за оскорбительный пост Марии Захаровой
Президент России Владимир Путин лично извинились перед лидером Сербии Александром Вучичем за некорректную шутку официального представителя внешнеполитического ведомства
Минтранс снова предложил сделать платным проезд по региональным дорогам
платные дороги
Минтранс снова предложил сделать платным проезд по региональным дорогам
Министерство транспорта предложило с 2025 года ввести плату за проезд по региональным дорогам для личного транспорта. Взамен ведомство обещает с 2035 года ввести бесплатный проезд на общественном транспорте
Власти Москвы отменили обязательный карантин для людей с симптомами ОРВИ и гриппа
коронавирус
Власти Москвы отменили обязательный карантин для людей с симптомами ОРВИ и гриппа
Власти Москвы отменили обязательный двухнедельный карантин для заболевших гриппом или ОРВИ, если их тест на коронавирус даст отрицательный результат
Руководители новые - проблемы старые
ЦКАД
Руководители новые - проблемы старые
Проект по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы снова подорожал. Правительство накануне утвердило увеличение бюджета на 20 млрд рублей, из которых 15,76 млрд рублей выделит бюджет
Борьба с коррупцией в самом разгаре
Александр Дрозденко
Борьба с коррупцией в самом разгаре
Активисты выяснили, что Юлия Дрозденко, вышедшая замуж за гражданина Франции, владеет вместе с ним компанией Richard Partnership. Этой фирме принадлежит дом в центре Ниццы, стоимость которого при покупке составляла 1 млн 225 тысяч евро (57 млн рублей)
Американские ученые доказали разрушительное действие коронавируса на мозг человека
коронавирус
Американские ученые доказали разрушительное действие коронавируса на мозг человека
Специалисты обнаружили инфекцию в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах — трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг
Земля авторитетная
доходы чиновников
Земля авторитетная
Издание «Важные истории» опубликовало расследование об элитной недвижимости в Болгарии, которая принадлежит семьям топ-менеджеров государственной корпорации «Ростех», госбанка ВТБ и госкомпании «Газпром»
Американские сенаторы призвали расширить санкционный «список Магнитского»
список магнитского
Американские сенаторы призвали расширить санкционный «список Магнитского»
Сенаторы от Демократической партии США Боб Менендес и Бен Кардин призвали Министерство финансов США расширить антироссийские санкции в рамках «акта Магнитского»
Мария Колесникова рассказала об угрозах белорусских силовиков вывезти ее из страны «по частям»
мария колесникова
Мария Колесникова рассказала об угрозах белорусских силовиков вывезти ее из страны «по частям»
Лидер белорусской оппозиции подала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, в котором сообщила об угрозах силовиков вывезти ее из страны «по частям»
«Рассчитывали, что Навальный погибнет на борту самолета»
Алексей Навальный
«Рассчитывали, что Навальный погибнет на борту самолета»
Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на анализы, которые были проведены Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии
Авторская колонка
Процесс
Ефремов сыграл хорошо. Увидев последний кадр и реплику, мы с режиссером Кальварским переглянулись и улыбнулись — цель была достигнута, и все болячки нашего правосудия, кристаллизованные в сценарии Валерия Печейкина, были умело перенесены на экран.
Добрынин Константин
Частный сектор с начала 2020 года вывез из России за границу почти 35 млрд $
вывоз капитала
Частный сектор с начала 2020 года вывез из России за границу почти 35 млрд $
Частный сектор с начала 2020 года вывез из России в 1,7 раза больше денег, чем за тот же период 2019 года. В Центробанке РФ причиной бегства капитала назвали снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в попытке захватить власть
мария колесникова
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в попытке захватить власть
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова стала подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ранее сообщалось, что политика поместили в СИЗО №1 в Минске
Минниханов и его компания
ФБК
Минниханов и его компания
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе семьи президента Татарстана Рустама Минниханова, а также семьи его предшественника Минтимера Шаймиева. Речь в расследовании идет о частных домах, загородных резиденциях и квартирах за границей