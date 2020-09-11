ЦИК пригрозил ликвидацией партии двоюродного племянника Владимира Путина
Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партию «Народ против коррупции» могут ликвидировать, если в течение 7 лет она не участвовала в выборах. В список таких «неактивных» партий входит партия Романа Путина
Центризбирком РФ пригрозил партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин, ликвидацией.
Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партию могут ликвидировать, если в течение 7 лет она не участвовала в выборах. В список таких «неактивных» партий входит «Народ против коррупции» Романа Путина.
Также ЦИК пригрозил ликвидацией Российской партии садоводов, Родной партии и партии «Национальный курс». Комиссия уже направила соответствующую информацию в Минюст.
По данным «Коммерсанта», судьба указанных партий будет решаться в Верховном суде после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму РФ.
Роман Путин заявил, что его партия «оперативно вышла» на муниципальные выборы, которые проходят с 11 по 13 сентября.