11 сентября 2020, 13:22
Половина россиян отказалась когда-либо делать прививку от коронавируса
Почти половина российских граждан отказались когда-либо делать прививку от коронавирусной инфекции. 45,6% участников опроса, проведенного Высшей школой экономики, заявили, что не будут прививаться ни российской вакциной, ни какой-либо другой
Почти половина российских граждан отказались когда-либо делать прививку от коронавирусной инфекции. 45,6% участников опроса, проведенного Высшей школой экономики, заявили, что не будут прививаться ни российской вакциной, ни какой-либо другой.
При этом 24,6% «отказников» планируют следить за результатами испытаний вакцины от COVID-19, поскольку их интересует эффективность и безопасность такой прививки. Еще 25% заявили, что являются противниками любых прививок.
Напомним, что сейчас в России проходит пострегистрационный этап испытаний отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. В рамках этого этапа вакцину должны поставить 40 тысячам человек.