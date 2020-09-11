В России на выборах снова были замечены избирательные участки «в багажнике»
Штаб Алексея Навального в Иркутске, где 11 сентября началось досрочное голосование на губернаторских выборах и выборах в городскую думу, опубликовал фотографию избирательного участка в багажнике автомобиля
Штаб Алексея Навального в Иркутске, где 11 сентября началось досрочное голосование на губернаторских выборах и выборах в городскую думу, опубликовал фотографию избирательного участка в багажнике автомобиля.
Избирательный участок в багажнике был организован в поселке Мегет Ангарского городского округа. На фотографии видно, что избирательная урна находится в салоне машины, а рядом стоит стол члена УИК.
Похожий способ голосования был замечен во Владивостоке в июне во время всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Тогда избирателям также пришлось голосовать на пеньках, лавочках, в палатках, в багажнике «Газели» и т.д. При этом в Центризбиркоме сначала отрицали информацию о голосовании в багажнике, а затем заявили, что такие формы голосования были «разовой акцией». Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что в сентябре комиссия откажется от «голосования на пеньке».