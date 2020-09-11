Штаб оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» обнаружил в своем офисе «прослушку»
Штаб оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» сообщил о «прослушке» в своем офисе по адресу улица Сибирская, 57. Незаконное прослушивающее устройство было обнаружено накануне выборов
Штаб оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» сообщил о «прослушке» в своем офисе по адресу улица Сибирская, 57. Незаконное прослушивающее устройство было обнаружено накануне выборов.
Глава новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко сообщил, что в ночь перед началом трехдневного голосования оппозиционеры обнаружили около здания, где располагается офис коалиции, полицейских. Силовики перекрыли дорогу, поставили лестницу и залезли на крышу.
Позже оппозиционеры обнаружили под подоконником офиса черные коробочки с проводами и аккумуляторы. В штабе считают, что это незаконная «прослушка».
Ранее на штаб коалиции «Новосибирск 2020» было совершено нападение. В офис ворвался неизвестный мужчина и разбил бутылку со зловонной жидкостью, когда в помещении находилось 50 человек. Двум волонтерам после инцидента стало плохо.